廣州荔灣家庭三代確診 市民打針檢測大排長龍

廣州市新冠疫情升溫，再多四人染疫，這一波疫情累計九人中招。全市民眾配合當局抗疫，市內多個新冠疫苗接種點都出現人龍，衛生當局強調疫苗供應充足。廣州荔灣區至上周五出現確診病例後，全市至今累計四人確診及五名無症狀感染者。廣州前天新增四人染疫，包括一對祖孫，當中十一歲男童周一起頭痛、發燒，翌日由奶奶陪同到醫院求診，結果兩人一同確診。男童母親的檢測結果亦呈陽性，列無症狀感染者。祖孫三代住在荔灣區鶴園小區。染疫奶奶的十七歲侄女亦被驗出為無症狀感染者，她住在廣州海珠區。廣州衞健委指出，近期累計的九宗病例，均與首名確診的七十五歲婦人相關，均在同住、共膳、共同託管等相對密閉的場合受到感染後，造成的傳播，屬同一感染鏈。當地專家早前初步判斷，上述婦人為境外輸入關聯確診病例，帶有在印度出現的變異病毒株，不排除是意外暴露造成偶發感染。荔灣124萬人須兩天內檢測為阻止疫情擴散，荔灣區約一百二十四萬名市民須在兩天內接受檢測，區內多個採樣站不分晝夜運作，市民在炎熱天氣下有序輪候。同時，廣州接種疫苗的人數大增，有醫院在二十分鐘內派完逾一千個「疫苗籌」。廣州衞健委強調，全市新冠疫苗供應穩定，可滿足近遠期群眾需要，呼籲市民毋須恐慌。截止到上周五，廣州市有七百零五萬人已打第一針，接種率近六成四。本港至周二起，採用國家衞健委就內地各地疫情風險等級所公佈的名單，熔斷屬「中風險」或「高風險」地區人士經按「回港易」計劃免檢疫來港。除了荔灣區龍津街錦龍匯鑫閣，荔灣區鶴園小區亦新增在廣州的「中風險」地區之列。另外，深圳亦新增兩宗無症狀感染者，包括一名五十四歲男子，住在龍崗區園山街道安良社區，為海納展示工廠員工。另一名十五歲男病人也住在安良社區，他曾在海納展示工廠逗留。