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世衛促科興交數據 下月研判緊急使用

2021-05-28 列印
■《華爾街日報》引述消息報道，世衛正要求科興提交更多生產過程及疫苗安全的數據。 資料圖片
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　　世衛本月七日批准中國國藥新冠疫苗作緊急使用，至於科興疫苗則延至下月才有定案。《華爾街日報》引述消息報道，指世衛正要求科興提交更多生產過程及疫苗安全的數據，以評估疫苗是否符合世衛標準作緊急使用，料延至下月才下結論。報道指，科興不如阿斯利康、輝瑞等西方大藥廠，熟知世衛的審核程序，相對欠缺經驗。

　　另外，國藥疫苗的第三期臨牀試驗結果出爐，結果顯示疫苗的保護力達七成，普遍能減低有徵狀感染。相關研究前日於《美國醫學會雜誌》上刊登，報告指國藥旗下兩款新冠滅活疫苗WIV04及HB02都具保護效力。



　　該臨牀試驗共逾四萬名志願者參加，結果顯示志願者在接種兩劑疫苗滿十四天後，都能產生出高濃度抗體，其中WIV04疫苗組保護效力近七成三，HB02疫苗組的保護效力為逾七成八。報告指，打針後出現的不良反應多數為注射部位疼痛，而且出現嚴重副作用的情況屬罕見。

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