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郵輪公海遊 業界倡船員留船上隔離

2021-05-28 列印
郵輪公海遊 業界倡船員留船上隔離
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　　港府批准營辦郵輪公海遊，按防疫規定，海外船員須入住指定酒店隔離檢疫，並要完成打兩針及定期檢測。有郵輪公司向政府反建議，讓隨郵輪來港的船員和服務員留在郵輪上的獨立房間隔離，認為較在酒店檢疫更加安全，當局回應指正研究有關細節。

　　旅遊界立法會議員姚思榮向本報說，把外籍船員集中在郵輪上檢疫的方法，值得港府考慮。他指，當局也可以放寬船員重疊檢疫期和接種兩劑疫苗的時間，船公司亦可向當局申請疫苗外展接種服務，做到「檢疫、打針一條龍服務」。



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