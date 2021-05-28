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台新增401確診 半月47病歿

2021-05-28 列印
　　台灣疫情嚴峻，昨天新增四百零一宗當地新冠肺炎病例，並有二百六十六宗校正回歸個案，其中一百四十五宗源頭不明。

　　新北市及台北分別再多一百七十七人及一百三十人確診。同時，再多十三名患者病逝，連續兩日創新高，當中三人在集中檢疫所或檢疫旅館去世。新一波疫情近半個月已造成四十七人死亡。



　　被問及疫情何時有望緩和，台北市長柯文哲稱，確診數字沒有如大家期望般減少，但在嚴格管制下，每日確診宗數得到控制，認為待兩周後可以看到防疫的效果。

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