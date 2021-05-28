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美股中段升119點

2021-05-28 列印
　　受到勞工市場數據優於預期刺激，美股高開，杜指早段已升二百點，至中段，杜指報三四四四二點，升一百一十九點；納指則報一三七五八點，升二十點。滙控美國預託證券價格見四十九點四七港元，升零點五二港元；騰訊則見六百零七點一九港元，升一點六九港元。



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