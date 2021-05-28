  • 2021年5月28日 星期五
  • 30º
  • 78%
熱門： 10.1集結黎智英屯馬線放假攻略林鄭月娥

日報新聞 > 港聞

霍啟剛料港代表團按部署定赴東京時間

2021-05-28 列印
　　港協暨奧委會副會長霍啟剛表示，目前與國際奧委會溝通所得的信息正面，即東京奧運可如期舉辦，而國際奧委會將在六月向各地方奧委會發參賽指引。霍啟剛預料，香港代表團將按項目及部署，決定前往東京的時間。

　　霍啟剛指據暫時所得消息，運動員離開所在地九十六小時內，要接受兩次檢測並獲得陰性結果，到達東京後要隔離三日。



  他預料不會整個代表團一同出發到東京，各項目的隊伍會按有關項目的比賽時間，以及教練部署等，決定各代表團出發時間。

　　此外，霍啟剛說，東京奧組委希望盡量減少留在當地及選手村的人數，因此應該會規定運動員不能早於某日期到埗，比賽完結就要離開。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd