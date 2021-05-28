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教局：學校須按校本機制跟進匿名投訴

2021-05-28 列印
　　教育局昨發表「政策正面睇」文章，不點名指有教師工會，指局方早前發出的學校投訴管理「調查注意事項一覽表」及範本不公道，是抹殺教育局與業界改善學校投訴管理機制的努力，更給人罔顧專業、偏袒護短的感覺，局方極度遺憾。教協批評，教育局事前完全沒有諮詢，並要求校方處理匿名投訴，是對教師不公平。

　　教育局指，學校須按校本機制決定是否跟進匿名投訴。局方指過往有教師工會隱去教師作為投訴人的資料，要求教育局跟進投訴，現在有教師工會要求學校不處理匿名投訴，是雙重標準，難以服眾。



　　至於要求學校一個月內回覆投訴，因若個別教師專業失德投訴屬實，有關學生每天都可能受到影響。

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