李家超致函滙豐花旗 處理黎智英資產可判囚

政府早前按《港區國安法》凍結黎智英持有的壹傳媒股份等資產，壹傳媒其後暫時停牌九日，昨日復牌後，一度急升逾三倍，收市仍升逾五成，報零點二八元。全國政協副主席、前行政長官梁振英質疑，扣除債項後，壹傳媒應只餘一億多現金。此外，保安局局長李家超日前去信要求滙豐及花旗銀行，不得交易涉及黎的任何資產，否則可能面臨監禁。壹傳媒昨早復牌，指現時銀行及現金結餘有約五億，資金足夠營運十八個月，一度急升逾三倍，高見零點八元，收市仍升逾五成，收報零點二八元，升零點○九四元。梁振英在facebook發文質疑，扣除債項後，壹傳媒的淨現金只有一億多，質疑銀行會否要求歸還貸款、供應商會否繼續賒數等。他日前亦以壹傳媒小股東身份，向執法機關投訴張劍虹等壹傳媒董事作出疏忽、不負責任及/或蓄意誤導的表述。外電報道，李家超日前向黎智英、滙豐銀行及花旗銀行發出署名信件，列出黎的三家英屬處女島註冊公司，以及所聯繫的七個香港戶口，要求銀行不要就其財產作任何交易，否則可能面臨最高七年監禁及罰款，但沒列明須承擔法律責任者。報道指，這是當局首次將《國安法》延伸至銀行高層，曝露他們面對的風險。花旗銀行發言人指，必須遵守市場所有適用的法律和法規；滙豐則拒絕置評。報道又引述黎的財務顧問指，因應政治壓力，黎早前已將大量資產移離香港，遍佈亞洲及北美，包括台灣物業、加拿大酒店及數以千萬美股。保安局局長李家超強調，有責任通知持份者違反指令的後果，相信正常營商的人與危害國家安全的行為，扯不上關係。金管局說銀行必須與執法機構合作進行刑事調查，包括根據《國安法》等凍結資產。