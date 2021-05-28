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浸大調查︰七成人支持發展電競

2021-05-28 列印
　　浸會大學在去年四月至十二月訪問逾一千五百名市民，超過七成受訪者支持香港發展電競，當中大多認為電競可對社會產生積極影響；但對電競認知不足，近兩成人不知道電競成為下屆亞運正式比賽項目，一半受訪者認為電競等於電子遊戲。調查又訪問逾二千名大學及中學生，當中有四十八名中學生及五十六名大學生曾參與電競比賽，受訪學生認為本港電競資源貧乏、發展前景不佳、缺乏發展政策等，令他們難以投身電競行業。

　　研究團隊建議大專院校提供相關課程以培訓電競專業人士，負責此研究的浸大社會科學院副院長兼體育、運動及健康學系教授鍾伯光表示，電競具發展潛力，政府應把握機遇訂定本港電競的發展政策。



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