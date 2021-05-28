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公務員工會：凍薪較平衡公道

2021-05-28 列印
　　部份公務員團體昨午與公務員事務局局長聶德權會面，表達對薪酬調整方案的意見。華員會會長利葵燕指會上提出全體公務員凍薪，指公務員去年在薪酬趨勢指標為正數下，仍提出凍薪，與市民共渡時艱，認為繼續凍薪是較平衡及公道的做法。

　　她又指要考慮在凍結人手加上抗疫工作的背景下，公務員工作量有增無減，凍薪較能維持士氣。利引述聶德權指，理解華員會提出的理據及訴求，指薪酬調整要全盤考慮各項因素，會向行會反映；又指目前疫情有望清零，要鼓勵市民及公務員接種疫苗，經濟才有望復甦。



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