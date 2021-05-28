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北大港研究生獲粵政府取錄

2021-05-28 列印
　　廣東省政府去年首次招聘港澳人士，其中廣州市專設職位錄取四人，包括北京大學就讀計算機專業的香港籍研究生陳穎，被琶洲人工智能與數字經濟試驗區管理委員會錄取。據廣州傳媒報道，陳穎出生在廈門，父母早年成為香港居民。她大部份時間隨祖父母在廈門生活，節假日則會來香港探望父母。她指父母很注重培養她的獨立意識。

　　陳穎認為管委會的工作適合她的專業優勢和求職意向。她認為，港澳青年對內地的情況還不是很了解，建議他們多來走一走、看一看。



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