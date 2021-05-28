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港鐵籌建洪水橋站 料2024年動工

2021-05-28 列印
　　政府表示，特首會同行政會議已批准政府邀請港鐵，開展洪水橋站的詳細規劃及設計，並將與港鐵協商項目的財務安排。洪水橋站預計於二○二四年動工建造，二○三○年竣工，以配合洪水橋/厦村新發展區的發展計劃，預計發展區全面發展後可容納約二十一萬八千人口。

　　運輸及房屋局發言人表示，現時在繁忙時段，由未來新發展區的市中心往天水圍站需時約二十四分鐘；往兆康站則需時約二十分鐘。興建洪水橋站後，由市中心經鐵路往該兩個站預計只需約四分鐘，估計洪水橋站在五十年的營運期內，可為公眾節省合共約三點一四億小時。洪水橋站的經濟效益估計約為五百五十億元。



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