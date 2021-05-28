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足浴店乾衣機過熱起火 樓上住客疏散三人送院

2021-05-28 列印
　　尖沙咀寶勒港玫瑰大廈一樓一間足浴店，昨午十二時許發生火警，一部乾衣機疑過熱起火，並傳出爆炸聲，濃煙冒出，大廈逾三十名居民須緊急疏散上天台及街上暫避。消防接報到場打破店內玻璃窗驅散濃煙，以及開喉灌救，約一個小時後將火警撲滅，店內部份擺設焚毀。火警中有三男女同吸入濃煙不適送院。消防調查後相信火警起因無可疑。



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