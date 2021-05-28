兩男被控以性愛片勒索女子二百萬

前年七月尾，一名女子X涉遭兩名男子用性愛片段及照片勒索二百萬港元，兩男子分別被控勒索及欺詐罪，案件昨日在區域法院開審。法庭內的被告欄及證人席均遭紙板等物包圍，以防止旁聽人士窺探到其外貌。另法庭頒布命令禁止媒體報道任何有機會揭露事主身份的資料。代號分別為W.Y.L.M及K.D.D.H.的兩名被告，被控於一九年七月三十一日至二○年一月二日期間在香港，為使他們自己或另一人獲益，或意圖使另一人遭受損失，而以恫嚇方式不當地要求X交出港幣二百萬元。W.Y.L.M另被控一項欺詐罪。事主X首先出庭作供，控方呈上多封由K.D.D.H寄出的勒索信件，信件中提到他持有X與W.Y.L.M的性交片段及照片，要求X支付金錢買回，否則該些片段有可能會意外流出。X其後收到W.Y.L.M通過facebook傳送來的該些片段後，將該些片段打碼後放一個記憶棒內交給警方。審訊今早繼續。