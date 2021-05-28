﻿電梯突擊定期巡查差異小﻿ ﻿業界：臨時執漏「無得呃」﻿

本港於一七及一八年，分別發生扶手電梯及升降機的傷亡事故，申訴專員公署主動調查升降機保養流程，質疑機電工程署巡查前事先與承辦商預約時間，或削巡查阻嚇力。不過，業界直言現時突擊與定期巡查分別不大，「約完時間都是同日到場檢查」，巡查人員亦能分辨前線技工是否臨時「執漏」，直言「無得呃」。業界又認為，政府近年已加強升降機的監管，事故率有所下降，促當局視乎成效決定須否再收緊。行內人士又建議當局統一維修保養手冊，而非交由承辦商自行擬備，減低個別人士簡化程序的機會。《星島日報》報道申訴署最新報告關注升降機及自動扶手梯的保養問題，批評機電署現行監管制度有不足，源於機電署未有針對性監察承辦商的日常保養工作，並於巡查前事先與承辦商確認保養工作的時間，認為有關安排令巡查成效存疑。不過，職業訓練局卓越培訓發展中心(電機業)首席教導員黃啟漢指，現時預約巡查與突擊巡查的差異不算大，「機電署會於早上確認工人是否按原定時間表到場保養，並在同日內巡查該升降機，突擊的話則不會事先確認時間。」電梯業協會會長、註冊升降機及自動梯工程師郭海生指，機電署督察有豐富經驗分辨部件是否有持續保養，「升降機移動時是否穩定、機房機器有無異常聲音，非一時三刻可維修，『無得呃』」。他又認為即使工程人員趕在巡查前「執漏」，整體而言亦提升了安全水平。截至去年底，全港共有約七萬部升降機及約一萬部自動梯。機電署回覆指，自一八年獲額外資源已逐步增加巡查，現時每年巡查保養工作的次數達二萬八千次，其中由獨立顧問機構協助巡查舊式升降機及自動梯的保養工作，佔定期保養巡查的七成左右。增突擊巡查或延誤工作但申訴署認為，突擊檢查佔每月整體巡查比率僅百分之三點六，有待提高。惟香港電梯業總工會副理事長謝景華指出，承辦商的日常保養工作有既定流程，加上保養工作有周期性，每次保養的部件可能不同，增加突擊檢查次數或延誤原定工作。不過黃啟漢指，每部機每年保養約四十八次，突擊巡查一次起兩次止，料問題不大。報告又提到，機電署對工程人員「超額保養」的監管不足，同時無訂立具體準則。事實上，現時「超額保養」的情況已大有改善，香港電梯業總工會副理事長李炳權直言，大部分業界已按署方建議，編排工人每日為四至五部電梯，進行維修保養，避免向署方申報「超額保養」因由。近年本港發生致命升降機事故，當局已加強監管，機電署指，每年調查約有三百宗事故意外及違規個案。署方數據又顯示，近十年涉及升降機機件故障數字，已由一一年的二十八宗，下降至去年的十一宗，涉及工人的事故則錄兩宗。至於電梯技工過往被揭「偷懶」，或違例獨自做保養的問題，申訴署指現行機制難助機電署了解工程人員的實際工作表現，倡探討巡查方式。不過謝景華認為，除了承辦商及機電署外，電梯擁有人、即大廈管理者亦可成為第三方責任方，由他們記錄進出大廈的維修人員資料，以核對維修人員工作日誌。對於申訴署建議機電署要求工人在維修保養後拍照記錄，李炳權不諱言，此舉將加重工人壓力，「要拍照可能要拆了護罩，影響保養工序。」故他認為，政府須與業界商討，制定拍照記錄的規定次數。除了拍照記錄，黃啟漢指業界正研究善用物聯網技術，在升降機的機房及主要部件加裝監察儀器，二十四小時留意機件狀況，而自動扶手梯亦有新技術，可在梯級的梯梳底部加上紅外線裝置，以檢查有否小型零件如螺絲掉落，減低意外發生的機會。