食肆換通風系統倉卒 工程商趁機抬價掠水

五月一日全港食肆須按規定提升換氣量，或添置空氣淨化機，市面上一機難求，有顧問中介順勢一條龍服務，以高價套餐「吸客」。行內人士透露，顧問找合資格人士簽發證書後，賺取至少一倍中介費；有工程公司為求掠水，將工程費抬高至十八萬，幸好食肆最終獲承建商跟進，花費萬六元了事。限期已至，惟至今仍有約萬間食肆未申報換氣量已達標；有食肆負責人向署方遞交文件後，遲遲未收到登記確認，憂慮署方巡查時無法提供證明。《星島日報》報道自尖沙咀名潮食館爆疫後，食環署急加新規定，要求全港約一萬八千間食肆於四月底之前提升每小時換氣量至六次，或增設合資格的空氣淨化設備，不過食肆只得約一個月時間改善換氣量，截至本月九日僅八千八百七十六間食肆已申報達標。換氣時間倉卒，連簽發證書的承建商亦頓時炙手可熱，有食肆發現簽發證書的價格已急升至高達五千元，遠高於食環署官員提及的「市價約一千至二千元」。目前在屋宇署註冊專門承建商（通風系統工程類別）名冊上有約一百八十間承建商，可為食肆簽發換氣量證書，當中一百二十間公司是註冊通風系統承建商協會成員，協會主席、食肆換氣量規定工作小組成員蕭一鳴指，會員間的共識是將簽紙收費維持在一千至二千元，協會更提供二百個免費簽紙名額予有經營困難的食肆，但由於屬商業行為，難以要求非會員跟從。樓面4000方呎 開價18萬蕭一鳴指有中菜館向協會透露，為其餐廳做冷氣工程的公司曾稱，可以幫面積約四千方呎的餐廳改善鮮風設備，開價達十八萬元，協會派承建商為餐廳視察後，認為只需加裝八部空氣清新機，最終買機連簽紙，總花費約一萬六千元。近月有為食肆採購空氣淨化設備的潤創飲食顧問負責人冼潤昌表示，其公司會按照餐廳食牌資料，在食環署的空氣淨化設備資料名單上，按面積大小揀選低成本、高效率的設備，再向相熟供應商採購，連簽紙費只需三四千元。不過，空氣淨化機短缺下，他知悉行內有人趁機將售價推高，又因持牌通風承辦商每日只能處理數宗個案及簽證明書，而將相關收費加價，一條龍服務收費過萬元。市面空氣淨化機供不應求全港食肆同時間搶購空氣淨化機，部份型號已供不應求。翻查網購平台，現時預訂較便宜、覆蓋面積較大的空氣淨化機，須待七月才有貨。冼潤昌所接觸的食肆個案，至今有一半仍未買到機，「最快都要五月底才到貨。」蕭一鳴亦估計，部份早前已預訂的餐廳須待六月底才到貨，料屆時有八至九成食肆可達標。根據政府統計，全港有逾一萬八千間食肆，惟至上周仍有一萬間食肆未申報換氣量已達標，食環署僅指會另行處理相關個案。食肆換氣量規定工作小組主席、香港工程師學會會長源栢樑表示，由公佈新規定至今僅約七星期，「有幾千間（食肆）做到都好開心」，他承認短時間內達標有難度，政府設時限是為免有人抱持死線心態，對抗疫亦無幫助。食牌顧問莫小姐（化名）認為，大量食肆未有就換氣量作登記，源於餐廳無足夠空間裝設空氣淨化機。即使限期前已向政府登記，莫小姐透露，有食肆老闆遲遲未收到短訊通知，無法列印確認書，嘗試致電熱線查詢亦不果，憂慮署方一旦巡查店舖也無法提供證明。