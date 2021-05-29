﻿網民熱議 笑言易過中六合彩 打針有樓送 千萬元單位抽獎

香港新冠疫苗接種率現時僅約兩成，商界正推動獎賞谷針，信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團昨日更宣佈，共同捐出價值千萬港元的觀塘凱滙全新單位一個，作為抽獎的終極大獎，送予已打針的香港居民，隨即惹來社會熱議。有醫學專家指樂見各界提供接種誘因，籲政府重新考慮以公帑鼓勵市民打針。大抽獎參加者必須年滿十八歲並已於香港完成接種兩劑疫苗，較早前已在香港接種疫苗的居民也可參加。持有香港永久居民身份證的香港居民，將有機會贏取終極大獎，即觀塘凱滙一房住宅單位一個，樓面面積約四百四十九呎，價值約一千零八十萬元。9月1日前打齊兩針所有持香港身份證的永久和非永久居民，包括家傭等持有香港工作簽證人士，亦有機會贏得二十個獎項，每個為價值十萬元的預付卡簽帳額或信用卡免找數簽帳額。大抽獎參加者須於九月一日或之前登記，參加辦法及詳情稍後公佈。基金董事黃永光指希望提高疫苗接種率；有意參加者於打針前應先諮詢專業健康建議。信置發言人回應傳媒查詢時補充，集團將代繳相關稅項，包括買家印花稅或雙倍印花稅。「打針抽樓」的消息一出，即引起網民熱議，有人笑言「一個抽獎勝過政府幾個月宣傳」、「抽樓應該易過中六合彩」；但亦有市民持觀望態度，亦有人憂慮打針風險得不償失。單位由發展商送出商界正推動送機票或主題公園門票等催谷打針，更有倡議每周大抽獎，頭獎一百萬元。呼吸系統科專科醫生梁子超向本報表示，樂見各界提供接種誘因，強調市民打針的成本效益遠高於其他防疫方法，「多一個家庭打針，都係為香港防疫慳咗錢」。他建議政府重新考慮以公帑資助中小企提供接種誘因，或公私營合作推廣打針等。被問及會否擔心市民為抽獎，不顧身體情況打針，他指本港供應的疫苗都安全，外國並有不少情況穩定的長期病患者打針。食衞局重申，不太適合由政府提供現金或實物以鼓勵市民打針，認為由私營機構或僱主提出經濟誘因較好。截至昨天，政府已為市民接種逾二百二十八萬劑疫苗，當中逾九十六萬人已接種第二劑疫苗。