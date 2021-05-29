  • 2021年5月29日 星期六
  • 31º
  • 73%
熱門： 10.1集結黎智英屯馬線放假攻略林鄭月娥

日報新聞 > 港聞

﻿加州亦辦抽獎 幸運兒可獲1170萬

2021-05-29 列印
　　外國都有大抽獎谷針，繼俄亥俄州和紐約州後，美國加州亦宣佈舉辦抽獎活動，以鼓勵公眾接種疫苗。凡是於下月十五日前打針的加州居民，有機會贏取現金獎或禮物券，總值一億一千六百五十萬美元，折合約九億港元。加州州長紐瑟姆支持此抽獎計劃，期望到六月中旬時會有足夠人數打針，重啟經濟活動。

　　十名幸運兒將贏得現金巨獎，每份獎金高達一百五十萬美元（約一千一百七十萬港元），另有三十名幸運兒各可獲得五萬美元獎金（約三十九萬港元）。其他接種者也有機會贏取禮物券，包括棒球比賽門券、大學獎學金等。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd