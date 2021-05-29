﻿屯馬線6‧27全線通車 轉乘專營巴等享優惠

全長五十六公里的港鐵屯馬線下月二十七日全線通車，宋皇臺及土瓜灣兩個新站會一併啟用，繁忙時段每三分鐘一班車，全線車程七十三分鐘，票價二十三點六元，港鐵會在四個出入口提供五毫至一元車程扣減，以及專營巴士等轉乘優惠。港鐵屯馬線第一期即烏溪沙站至啟德站段，已在去年二月開通；第二期即啟德站至紅磡站，將在下月二十七日通車，屆時兩個新車站包括宋皇臺站及土瓜灣站，以及何文田站及紅磡站新月台會一併啟用，從而接駁西鐵。屯馬線全長五十六公里，共二十七個車站，包括六個轉車站，將成全港最長鐵路線。由於紅磡站將成屯馬線及東鐵線的轉車站，屆時東鐵線乘客須由現時月台行至紅磡站新月台轉車，新月台及轉線安排將在下月二十日實施。此外，公眾可在下月十二日參觀土瓜灣站，十三日參觀宋皇臺站。兩站會設機械人「服務乘客」，負責清潔及站務工作。港鐵亦首次在屯馬線月台屏幕提供車廂載客情況，乘客可選擇較空的車廂登車。繁忙時段約三分鐘一班運輸及房屋局局長陳帆指在繁忙時段，屯馬線列車約每三分鐘一班，日後經屯馬線由紅磡到土瓜灣只需六分鐘；紅磡到鑽石山站需十二分鐘，較現時東鐵轉觀塘線快八分鐘；而由屯門到烏溪沙則要約一小時，期望屯馬線可紓緩東鐵線大圍至九龍塘的人流。港鐵指屯馬線車程七十三分鐘，正價八達通票價二十三點六元；土瓜灣站至尖東的車費五點六元，至中環則為十二點五元。市民在土瓜灣、宋皇臺、啟德、顯徑站出入閘，成人八達通每程扣減一元，其他八達通扣減五毫，措施直至本年底。港鐵亦會提供六條綠色專線小巴，及十八條專營巴士路線特別轉乘優惠。屯馬線票價有「短貴長平」問題，例如屯門至紅磡需二十一點七元，去更遠的何文田則只需二十點六元；港鐵指會通過每年的車費調整理順。政府指沙中線紅磡至金鐘段能否維持明年首季通車的目標，追回進度措施成效至為關鍵，期望港鐵能認真積極推展各項可行措施，讓公眾盡早知道完成日期。