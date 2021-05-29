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﻿區內舖租半年內料升2%

2021-05-29 列印
　　鐵路帶動經濟，美聯物業商舖部董事何漢明向本報指，疫情下，預料舖租半年內會稍升百分之一至二，兩年後則會升至一成；現時土瓜灣一帶以做街坊生意的小商舖為主，一千方呎舖租三至六萬元不等。社區組織協會副主任施麗珊指土瓜灣劏房月租四五千元，預料業主將會加租。

　　此外，不少土瓜灣居民歡迎終有鐵路服務，有報道指九巴有四十條線受影響，其中兩條線可能取消，更有小巴商預計生意跌七成。

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