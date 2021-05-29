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﻿郵局預約打針大排長龍

2021-05-29 列印
　　本港昨天無新增新冠肺炎確診，連續第二日清零。政府早前宣佈，新冠疫苗接種計劃擴大接種對象至持「雙程證」，並將於香港逗留一段時間的內地居民，涉及約四萬多人。相關人士昨天起可到任何一間郵政局預約接種，有郵局出現人龍。

　　此外，廣州昨天新增五宗本土無症狀感染者，疫情亦蔓延至鄰市佛山。佛山禪城區發現一名無症狀感染者，患者為廣州病人的密切接觸者，兩人曾在佛山南海區一同參加培訓班。



  南海區及禪城區市民須做檢測。深圳累計有九名無症狀感染者；由於疫情的傳染源與鹽田港區工作人員高度相關，鹽田港員工所住大廈的所有居民須接受七天三次檢測。
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