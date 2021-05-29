前年國慶日非法集結 ﻿黎智英等十人囚14至18月﻿﻿﻿

前立法會議員李卓人、梁國雄、何俊仁及時任民陣副召集人陳皓桓等十名泛民主派人士，分別承認前年國慶日煽惑他人參與及組織未經批准集結等罪。各人昨日被區院法官胡雅文判囚十四個月至十八個月不等。據了解，黎智英等十人涉前年國慶日非法集結案判刑後，主審法官胡雅文辦公室收到數個恐嚇電話，警方重案組接手調查。十名被告依次為陳皓桓、李卓人、梁國雄、何俊仁、楊森、何秀蘭、吳文遠、黎智英、單仲偕和蔡耀昌，一同承認組織未經批准集結罪；陳皓桓、李卓人、梁國雄和何俊仁另承認煽惑他人參與未經批准集結罪，吳文遠及蔡耀昌再承認一項明知而參與未經批准集結罪。法官胡雅文判刑時指，案發前數月本港持續騷亂，眾被告案發前反覆強調集會屬「和理非」，以為能避免發生暴力事件，罔顧現實，直斥被告等人「天真而且不切實際」，判處李梁何陳四人同入獄十八個月，黎智英等四人則判囚十四個月，單仲偕和蔡耀昌則獲判緩刑兩年。法官指判刑須考慮每宗案件的實際情況，本案發生於一九年十月，當時自六月起社會動盪，暴力不斷升溫，九月幾乎每日都有暴力示威，部份演變成大規模長時間暴動，案發前夕示威群眾更投擲了約二百枚汽油彈，各被告在本港持續騷亂的情況下犯案，判刑必須反映刑責，監禁屬唯一選項，判眾人監禁十四至十八個月。由於其中四名被告早前涉及「八一八」及「八三一」案集會案被定罪，法官決定部份刑期同期執行。梁國雄合共判囚二十二個月，李卓人、黎智英各共判二十個月。吳文遠緩刑期內被定罪，加刑至共判囚十四個月十四日。法官批評眾被告說法不切實際，無視暴力示威每日在發生，盲目相信重複說法便會如願以償。獲判緩刑的單仲偕及蔡耀昌接受傳媒訪問表示，認為本系列案件刑期創紀錄，象徵香港和法庭經已改變。