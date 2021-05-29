  • 2021年5月29日 星期六
  • 31º
  • 73%
熱門： 10.1集結黎智英屯馬線放假攻略林鄭月娥

日報新聞 > 港聞

海洋公園港人優惠　成人門票228元贈現金券

2021-05-29 列印
　　海洋公園推出專為香港居民和學生而設的限時優惠，由即日起至六月二十日，香港居民可以二百二十八元及一百一十四元購買成人及小童門票，於平日入場（星期五及公眾假期除外），隨票附送園內電子現金券，總值分別為成人四十元及小童二十元，可用於園內指定餐廳及小食亭以及零售店消費。

　　連同早前推出的成人三百二十元及小童一百六十元周一至日港人限定門票優惠，香港居民可以於未來一個月在海洋公園盡情暢玩！



　　本地學生亦享額外折扣優惠，全日制學生享兩款專屬套票，除包括四張特價成人門票外，套票更附送合共八張園內電子現金券，總值最高達四百元。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd