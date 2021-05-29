﻿兩假貸款集團騙85人﻿ ﻿34男女被捕涉830萬﻿

警方表示，有行騙集團前年十一月至今年四月，以推銷低息貸款為名，要求受害人參與投資計劃，以製造現金流通過銀行壓力測試，當受害人存入金額至指定戶口，抑或相約面交投資款項後，騙徒會提供一個模擬投資平台的投資戶口，戶口顯示結餘與受害人較早時存入金額相同，受害人作出投資指示，直至想提取結餘，才發現與騙徒失去聯絡疑被騙。案中共有三十四名受害人（二十九至七十六歲）被騙達三百五十萬元，金額由一萬至八十五萬元不等。其中一名六十六歲安老院護理員申請四百五十萬元貸款，為兒子籌備婚禮及支付置業首期，卻被騙八十五萬元，為案中單一最大損失者。
另一行騙集團會致電受害人聲稱是貸款中介，可以提供年利率低至零點零九厘的低息貸款，受害人將指定金額存入指定戶口或相約在某處地址交收，騙徒取得款項後去如黃鶴。該集團去年八月至今年二月期間，共騙取五十一名（二十四至七十五歲）受害人達四百八十萬元，金額由一萬至五十六萬不等。
警方根據線報及蒐證調查後，新界北總區重案組本月十日起一連三星期展開代號「勇戰者」拘捕行動，在全港拘捕二十六男八女（二十四至七十六歲），為兩個假貸款集團的骨幹成員，他們涉嫌干犯以欺騙手段取得財產及洗黑錢罪，行動亦凍結八十萬元銀行存款。