  • 2021年5月29日 星期六
  • 31º
  • 73%
熱門： 10.1集結黎智英屯馬線放假攻略林鄭月娥

日報新聞 > 港聞

撞塌興建中天橋支架 吊臂車司機受傷

2021-05-29 列印
■興建中的天橋鐵架，遭吊臂貨車撞塌。
Previous Next

　　油麻地昨晨發生罕見撞橋意外，昨早九時許，一輛重型吊臂貨車，載着一個臨時貨櫃屋，沿連翔道北行方向往荃灣駛至近民安隊總部對開，路政署一個興建中的中九龍幹線工程的臨時龍門架工程地盤，疑司機未有為意吊臂車車身高度超標，吊臂撞向龍門架底部金屬支架，一聲巨響後，支架傾斜塌下壓着貨車駕駛室，司機受傷被困。消防到場將手及胸部受傷司機救出送院救治。警方正調查事件真正原因。路政署指，因龍門架結構受損，決定將其移除，承建商正研究會否向司機索償。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd