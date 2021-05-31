抽樓刺激 打兩針人數破百萬 商界送 相睇套餐谷針

有發展商送出價值一千萬元的住宅單位，供接種新冠疫苗的市民抽獎，即時刺激大批市民去打針，預約接種人數上升，而當局昨晚公佈有一百萬零四千六百二十七人打了兩針，為首次突破一百萬。商界「谷針」不遺餘力，有商會準備推出更多「着數」，以抽獎形式送機票、酒店住宿、驗身醫療券，甚至送「婚姻配對」服務套票，務求全城響應打針，盡快建築防疫屏障。行政會議成員、立法會議員林健鋒表示，正與總商會討論為接種疫苗的市民分階段舉辦抽獎，部份企業反應正面，願送出機票、酒店住宿、戲票、飲食券、抗疫產品、驗身用醫療券等作獎品。他透露，有商戶十分有創意，將送出「婚姻配對」服務套票，接種第一針的市民可以提供個人資料，而打第二針後就可以獲安排與異性單對單會面。研分階段抽獎對於信和集團捐出單位作為打針的獎品，林健鋒希望見到第二、三個單位捐出，不希望只有一個人得獎，希望全港市民在打針後都參與相關抽獎，並分不同階段舉行，第一階段每兩周抽一次，獎品涉衣食住行，並於九月份抽出終極大獎。他認為，抽獎有助提高接種率，不希望外界以「貪」字來形容。婚姻介紹公司Dating Studio負責人方小姐指，以婚姻配對服務為抽獎禮物，實屬少見。其公司的套餐服務最平的兩個月收費為二千九百八十元，期間會幫客人配對異性，而永久服務為二萬九千八百元，參加者需具備大學學歷或以上。其實，美國早與當地交友配對服務平台合作推廣打針，增加疫苗訊息及已打針用戶的曝光率。交友配對服務OkCupid研究發現，在個人檔案上顯示已打針的用戶，其配對成功率比一般用戶高出一成四。對於有僱主向僱員提供「打針假」，林健鋒表示支持，因女士怕見針，他建議設「陪針假」半天或一日，讓丈夫「拖住手陪太太打針」，同時建議政府讓在港長期工作的外籍人士免費打針，盡快讓香港成為一個「安全城市」，恢復通關。預約打針人數急升此外，據政府統計，本月二十二日僅有一萬零五百人網上預約打針，上周三及四則分別回升至近二萬二千及二萬零二百人預約，而在「打針抽樓」消息於上周五公佈後，預約人數即上升至二萬五千六百，至上周六預約數字再升至約二萬八千二百人。政府亦公佈，上周五有四萬二千四百零二人打針，破了五月單日紀錄。昨天打針人數達三萬五千二百人，預約人數約二萬六千九百人。香港中華醫學會會董楊超發稱，昨天到其診所打針的人數，較平日增加兩至三倍，主要為飲食業、想到內地的人士，近日亦有較多地盤工友前來打針。他認為，「打針抽樓」對接種人數起正面影響，贊成商界提供更多誘因。