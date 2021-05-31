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港大學者促效外國 接種疫苗者免戴口罩

2021-05-31 列印
港大學者促效外國 接種疫苗者免戴口罩
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　　港大公共衞生學院講座教授林大慶建議本港仿效外國，讓打了針市民在室外等公開地方不用戴口罩，亦可以在食肆與打了針的六至八人一枱。他認為，要求未打針者接受防疫規定，繼續佩戴口罩，涉公共衞生，故不涉任何歧視。

　　林大慶指出，香港有充足的新冠疫苗供應，接種亦方便，但疫苗接種率只有約兩成，在全世界中屬近乎最低水平之一，港人應對沒有為群體免疫作出貢獻而感到羞愧。另外，由於打了針的市民感染病毒的風險較低，他們不應與未打針者受到同樣的防疫限制，應比後者享有更多活動和社交自由。

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