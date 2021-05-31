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月內三日「零確診」　五病例修正為輸入

2021-05-31 列印
月內三日「零確診」　五病例修正為輸入
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　　本港疫情持續放緩，昨日沒有新增新冠肺炎確診個案，為本月第三日「零確診」。衞生防護中心指出，因應流行病學調查、臨牀數據及基因排序分析結果，早前五宗有外遊紀錄的個案較可能於抵港前已經染疫，中心將這五宗個案修正為輸入個案，包括外傭及地盤工人等。

　　本港對上一次錄得本地源頭不明個案於本月十五日公佈，涉及一名居住石硤尾白田邨十三座的四歲男童，但政府專家顧問袁國勇認為，男童最有可能早於一月因白田邨群組而受感染，間中出現「復陽」現象。若不計及這一宗個案，本港至上月二十三日起沒有錄得源頭不明個案，紀錄達三十七天。

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