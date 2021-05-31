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越南現印英混合病毒 胡志明市今起限聚

2021-05-31 列印
　　越南日前指發現一款全新變種新型病毒，同時擁有印度及英國變種病毒特徵，有機會傳播得更快，包括通過空氣傳播。越南胡志明市當局宣佈周一起實施社交距離限制措施，在感染個案較多的舊邑郡，禁止兩人或以上群組在公眾場所聚集，居民除了醫療、購買食物或緊急需要，其餘情況不得外出；市內其餘地方亦禁止二十人或以上的室內聚會，及戶外十人聚會等。

　　印度新增確診個案持續回落，單日再多十六點五萬宗確診，連續三日創個半月以來新低，累計二千七百九十萬人染疫。



  外媒指法國一間研究所調查發現，針對在印度首先發現的B.1.617變種病毒株，美國輝瑞藥廠生產的疫苗效果稍差，但仍有足夠保護力。

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