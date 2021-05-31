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已打針商旅免強檢 每家公司每月兩名額

2021-05-31 列印
　　政府有條件豁免多類已接種新冠疫苗的商界高級人員來港時接受強制檢疫，包括受金管局、證監會或保監局監管的機構、持牌法團或保險經紀公司，而每家公司每月有兩個名額。

  國際金融組織、中央銀行、金融監管機構的高級人員亦適用於同樣安排。



　　相關人員來港後要每日量體溫，接受醫學監察，只能按日程表，進行必要公務活動，必須要有點對點接送，不得乘搭公共交通工具，並應避免商務聚餐和社交聚會；如違反條件，可立即被取消豁免檢疫資格，並送往強制檢疫二十一天；一經定罪，可罰款五千元和監禁半年。

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