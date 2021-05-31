已打針商旅免強檢 每家公司每月兩名額

國際金融組織、中央銀行、金融監管機構的高級人員亦適用於同樣安排。
相關人員來港後要每日量體溫，接受醫學監察，只能按日程表，進行必要公務活動，必須要有點對點接送，不得乘搭公共交通工具，並應避免商務聚餐和社交聚會；如違反條件，可立即被取消豁免檢疫資格，並送往強制檢疫二十一天；一經定罪，可罰款五千元和監禁半年。
有發展商送出價值一千萬元的住宅單位，供接種新冠疫苗的市民抽獎，即時刺激大批市民去打針，預約接種人數上升，而當局昨晚公佈有一百萬零四千六百二十七人打了兩針，為首次突破一百萬。商界「谷針」不遺餘力，有商會...
2021-05-31
四川省三星堆遺址的考古工作再有重大進展，最新出土的文物中，不但有神樹等各種殘片，三號祭祀坑的國寶級文物銅頂尊跪坐人像上周五亦首次亮相。截至目前，三星堆已出土一千多件重要文物。據四川省規劃，三星堆遺址將...
2021-05-31
歐洲多國上周六都有民眾舉行示威，抗議白俄羅斯迫降客機拘捕反對派記者普羅塔塞維奇。白俄總統盧卡申科則連續第二日在俄羅斯索契與總統普京舉行會談，據報白俄將如期在下月獲得俄羅斯五億美元（三十九億港元）貸款。...
2021-05-31
港鐵大圍站上蓋項目柏傲莊III於周四（27日）公佈首批182伙價單，單位涵蓋一至四房戶型，折實674.8萬入場。發展商指有機會加推，並最快於下月初的周六進行首輪開售。 新世界營業及市務總監黃浩賢指出，...
2021-05-29
港股上周成功重上二萬九水平，收報29124點，對於能否再上一層樓，市場普遍看法較為樂觀，主因人民幣匯價上升及流動資金充裕等，但仍要留意科網股走勢以及通脹去向，恒指短期料可上試29500點，其中內銀股及...
2021-05-31
車路士周六歐聯決賽中立場1:0勇挫曼城，事隔九年第二度捧走大耳朵盃。陣中主力尼高路簡迪性格內向害羞，但場上搶截毫不客氣，由九年前從法丙球會保洛尼出道，之後幾乎每年都捧走重要錦標，今仗當選最佳球員，默默的付出獲得肯定，賽後獲隊友推擁拍捧盃威水照，還獲封為世界最佳防中。 完半場前，鋒將夏維斯接應美臣蒙特妙傳單刀一箭定江山，助車路士繼二○一二年後，再次稱霸歐聯。藍獅兩次捧盃出現八大巧合之處，恍如上天註定，但今季四強起連續三仗當選最佳球員的簡迪，功勞卻是毋庸置疑。 延續每年一盃傳奇 這名法國國腳今仗十次搶回控球權，贏出十一次對抗，還有兩次解圍和兩次搶斷，作為全場最矮的球員，七次爭頂...
2021-05-31
今年端午節新口味粽子，以當造食材及新穎配方為主，無論蟹粉、香蘭葉、東坡肉、新肉絲、火腿芝士、芫荽或馬糞海膽，都是配搭得宜、將味道升級的創意新品「粽」。 7款新口味粽新口味粽子款式千變萬化，注重選材及...
2021-05-27
一代賭王何鴻燊去年5月26日離世，靈柩一直暫存在東華義莊。昨日，賭王靈柩終在四名兒子猷龍、猷啟、猷亨及猷君護送下，奉移到昭遠墳場的家族墓園安葬，長眠於其父何世光的墓地旁。 賭王何鴻燊於去年5月26日離...
2021-05-31
有發展商送出一個逾千萬元住宅單位，給打針的市民抽獎，消息十分轟動，去打針的人數即時從谷底彈升，谷針效應奇佳，起了一個良好勢頭，現在就不要讓它停下來。另一發展商表示正研究仿效，如能成事，公眾樂見，亦鼓勵商界發揮創意，齊齊送禮，擴大谷針的作用。 俗語有云︰「禮多人不怪」，有市民對打針存戒心，可以理解，為鼓勵他們減少不必要的憂慮，提供誘因，已是政商界的共識，問題在於是否足夠吸引，部份私人公司讓打針僱員享有「打針假」，甚至一次過獎金，但只屬小範圍，未成風氣，吸引力亦有限。現有發展商送樓，非常大手筆，也是不少人夢寐以求的禮物，吸引力足夠，但只有一名幸運兒，恐抽獎過後，如燒煙花，燦爛好...
2021-05-31
楊明綸今季成績非常普通，對上一次贏馬已要數到一月份的丁廄「變數」，相隔四個月之後，騎者昨日終於打破悶局，於第八場憑姚廄「團結力量」爆出五十六倍W，而此駒亦是他與姚本輝自二○一六年九月的「陀飛輪」後，相...
2021-05-31