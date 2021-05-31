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公僕享疫苗假 最快周內公佈

2021-05-31 列印
　　特首林鄭月娥上周透露，政府作為僱主，考慮讓公務員接種新冠疫苗後享有假期。消息指，政府落實公務員享疫苗假期，每接種一劑疫苗可獲一日有薪假期，最快將於本周內宣佈。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭指，不少公務員打針後都出現發燒等輕微不適，認為疫苗假期有助公務員休養，但未能評估措施會否吸引更多公務員接種疫苗。他期望，公務員疫苗假期的措施可以覆蓋政府服務的合約員工及外判員工，不應厚此薄彼。



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