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港大少年打疫苗研究：百人無不良反應

2021-05-31 列印
　　港大招募二百名十一歲或以上青少年及其父母參與新冠疫苗研究，分別有八十及二十人參與接種復必泰及科興疫苗，所有人打針後均無嚴重不良事件，預料七月公佈研究數據。研究團隊建議，當全校疫苗覆蓋率達七成，完成接種的學生可全面復課，若校園出現病例，非密切接觸者的已打疫苗者，毋須暫停回校上課。



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