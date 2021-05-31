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疫下壓力增 銀屑患者病情惡化

2021-05-31 列印
　　由銀屑病患者及皮膚科專科醫生成立的團體「銀屑病把『關』行動」，四至五月訪問一百零二名銀屑病及銀屑病關節炎患者，近三成人病情或症狀轉差，其中約三成人稱因疫情令壓力增加、兩成半人因較少運動而令關節出現問題，另有一成人因戴口罩及使用酒精等，令皮膚變差。皮膚科專科醫生盧景勳說患者因疫情而缺乏運動，影響關節靈活性，若延誤治療，嚴重可引致關節變形等不能逆轉情況，應及早求醫。



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