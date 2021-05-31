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曾燕紅已返加德滿都 登珠峰為學生證明自己

2021-05-31 列印
曾燕紅已返加德滿都 登珠峰為學生證明自己
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　　香港攀山好手曾燕紅（圖）日前成功以二十六小時內登上珠穆朗瑪峰，有望創下女性登上珠峰的最快紀錄，有待健力士世界紀錄確認。

　　已安全返回尼泊爾首都加德滿都的她向傳媒說，今次攻頂過程艱辛但幸得雪巴嚮導扶持，加上自身發揮良好終如願所償。她說不是刻意要打破紀錄，只是希望向朋友及學生證明自己。四十四歲的她原是中學教師，為身教學生學生追尋理想，而辭職挑戰珠峰，在一七年五月終成為本港首位登上珠峰的女性。



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