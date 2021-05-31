曾燕紅已返加德滿都 登珠峰為學生證明自己

有發展商送出一個逾千萬元住宅單位，給打針的市民抽獎，消息十分轟動，去打針的人數即時從谷底彈升，谷針效應奇佳，起了一個良好勢頭，現在就不要讓它停下來。另一發展商表示正研究仿效，如能成事，公眾樂見，亦鼓勵商界發揮創意，齊齊送禮，擴大谷針的作用。 俗語有云︰「禮多人不怪」，有市民對打針存戒心，可以理解，為鼓勵他們減少不必要的憂慮，提供誘因，已是政商界的共識，問題在於是否足夠吸引，部份私人公司讓打針僱員享有「打針假」，甚至一次過獎金，但只屬小範圍，未成風氣，吸引力亦有限。現有發展商送樓，非常大手筆，也是不少人夢寐以求的禮物，吸引力足夠，但只有一名幸運兒，恐抽獎過後，如燒煙花，燦爛好...

2021-05-31