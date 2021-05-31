  • 2021年5月31日 星期一
  • 27º
  • 87%
熱門： 疫苗交通警議事論事又一城商場加拿大

日報新聞 > 港聞

裸男突襲美孚港鐵站

2021-05-31 列印
■男子其後僅穿內褲，並趴在地上，職員於是勸喻他停止相關行為。
Previous Next

　　港鐵表示，昨日下午約四時半，有乘客通知美孚站職員，美孚站近B出入口有一個赤裸男乘客。港鐵職員隨即到場了解，見到一名男乘客全身赤裸，於是提醒該乘客穿回衣服。乘客其後穿回內褲，並趴在地上，職員於是勸喻他停止相關行為，但乘客沒有聽從職員指示。

  港鐵職員之後報警求助，警方其後到場，事件交給警方處理。根據《刑事罪行條例》，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見的情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款一千元及監禁六個月。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd