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節目插六四片違指令 港台：按既定機制懲處

2021-05-31 列印
節目插六四片違指令 港台：按既定機制懲處
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　　香港電台節目《議事論事》因片尾播出六四長跑片段，早前播出後被抽起。香港電台指負責五月二十一日《議事論事》的製作團隊，違反編輯委員會的指令，港台會嚴正調查，並按既定機制懲處違規人員及追究責任。自本年三月至今，只有三個早於三月前開展製作的節目因不符合客觀原則，在播出前被抽起；以及該集《議事論事》；有關節目皆由港台一個組別的團隊負責。

　　另外，支聯會早前申請昨日舉辦六四遊行，但被警方反對。被示威者稱為「王婆婆」的王鳳瑤昨沿原定路線遊行被捕；六四紀念館昨午亦重開，展出八九年天安門場景和維園燭光晚會的相片，並設小場區讓參觀者獻花。支聯會指展覽內容是歷史，相信不會有法律問題；而六月四日當天若有太多市民到場獻花，會以潮水式安排悼念。



　　職工盟及多個組織昨午在銅鑼灣擺設街站，呼籲市民在六四當晚燃點燭光；警員到場登記有關人士的身份證資料，並拍攝現場情況。

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