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五旬婦又一城墮斃

2021-05-31 列印
　　九龍塘又一城商場昨午有女子從高處墮下，並壓毀一條扶手電梯。女事主當場陷入昏迷，送往醫院搶救，其後證實不治。警方正調查事件原因。

　　事發在昨午四時許，一名五十二歲女子在又一城商場內懷疑從高處墮下，倒臥LG2層地下。警方及救護員接報後到場，將女事主送往明愛醫院搶救，其後證實不治。現場遺下一對皮鞋及眼鏡，扶手電梯的玻璃碎片散落一地，有商場工作人員隨後到場清理碎片。據了解，女事主由商場二樓墮下，與其倒臥的LG2層相距5層樓。



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