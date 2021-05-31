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六旬漢墮樓亡 外父家中斃命

2021-05-31 列印
　　粉嶺聯捷街一大廈前晚發生雙屍命案，一名六十二歲男子墮斃，其八十八歲外父在一單位睡房內斃命，頭、手及腳有傷痕，旁邊有一把鐵錘，警方相信老翁的傷勢由硬物及利器造成，兩人死因有待驗屍後確定，案件暫列為有人從高處墮下及屍體發現處理，交由重案組跟進。

　　警方前晚八時二十三分接報，在現場沒檢獲遺書，兩名涉事男子已證實當場死亡。警方指單位睡房窗花被拆掉，不排除這窗戶正是女婿墮樓的位置，涉事單位住有一家四口，包括兩名死者、六十二歲男死者的妻子，及其一名兒子；而單位由外父及女婿共同持有。警方之前未有接獲關於這個家庭的家暴紀錄，但這也是其中一個調查方向。



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