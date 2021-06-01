倘爆第五波 未注射或禁入食肆戲院 政府谷接種率公僕打針放兩日假

傳染病專家警告，本港無可避免要面對第五波新冠疫情，但本港的疫苗接種率僅為兩成一。港府昨天旗幟鮮明地「谷針」，推出「全城起動，快打疫苗」運動，由公務員和公營機構人員「打頭陣」，打一針即享一天假期，打第二針再多一天假期，並期望市民在九月前完成接種疫苗，以大幅提高接種率。政府表明立場，一旦爆發第五波疫情，打了針市民會受較少防疫規管，而未打針者或被限制出入食肆、學校、宿舍、戲院等處所。特首林鄭月娥指出，大規模接種疫苗是唯一令香港走出疫情的途徑，目前至八月底為本港防疫的關鍵時刻，故即日起展開「全城起動，快打疫苗」運動，推出疫苗獎賞計劃等多項措施，希望於九月前大幅提高接種率，迅速建立起保護屏障，令社會早日回復常態。公務員「打頭陣」 籲私企跟隨公務員事務局局長聶德權表示，政府作為全港最大僱主，會起帶頭作用，由即日起至八月三十一日，公務員接種每一劑疫苗，即享一天疫苗假。同時，所有於上月三十一日或之前打了針的政府僱員，亦可申請於明年三月三十一日前放一日疫苗假，以肯定他們的支持。聶稱，已要求各法定和公營機構為僱員推行相關安排，並獲積極回應，他呼籲私人企業也跟隨。被問及不打針的公務員會否有後果，他強調公務員作為政府推行政策的重要一環，有義務接種疫苗，政府只是推出更便利方法讓同事更容易履行義務，「其他嘢唔洗使咁多」。旅發局即時響應政府，宣佈員工打針後享疫苗假，醫管局及證監會亦有同樣措施。有獎也有「罰」，食衞局局長陳肇始預告，一旦本港爆發第五波疫情，會研究限制未打針的人出入食肆、學校、宿舍、地盤、圖書館、博物館、戲院、表演場所、體育場地等高風險場地。若未打針人士被界定為密切接觸者，或要接受較長檢疫期。未打針的高風險行業人士，如醫護、院舍及學校員工，亦可能要接受更頻密的病毒檢測。林鄭補充，若現時做足工夫，新一波疫情來犯時會較安穩，否則屆時無法不以分開類別處理，因她不想再見到處所像去年「一時開，一時閂」，「一時返學，一時停課」的情況。她指，政府想避免「一刀切」應對疫情，唯有以有無接種疫苗作為界線，呼籲市民盡快打針。專家：有人針後亡屬錯覺不少市民擔心打針後出現副作用，新冠疫苗顧問專家委員會成員曾浩輝稱，有人打針幾天後死亡，自然令市民聯想到與疫苗有關，但這純屬錯覺，如「只見樹木，不見樹林」。他指，四月至五月平均每天有一百二十人在公立醫院去世，若當中有人曾打針，容易被詳細報道，但其他個案則未必有人留意。曾說，專家研究過二十宗死亡個案，全與疫苗無關。