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駐守灣仔男警初步確診 30同袍須隔離

2021-06-01 列印
　　本港連續三十八日沒有源頭不明新冠肺炎個案的紀錄恐將「斷纜」。一名駐守灣仔軍裝巡邏小隊的三十五歲男警初步確診，他居於油塘油美苑淮美閣，上周五起喉嚨痛、咳嗽及流鼻水，翌日向一名私家醫生求醫，昨天檢測結果呈陽性。

　　該男警在灣仔警區及灣仔分區警署工作，上述兩個地點將被納入強制檢測公告。據悉，約三十名警員須隔離。



　　另外，本港昨天新增四宗輸入個案，患者分別由印尼、南韓、荷蘭及印度抵港。其中一名四十歲男病人與一名早前確診者四月中一同由印度孟買抵港，該男子在竹篙灣檢疫中心完成二十一天檢疫，他住在葵涌葵盛東邨盛富樓，沒有就業，上周六因其他病患入住瑪嘉烈醫院，檢測結果起初為不確定，其後為陽性。盛富樓前天被納入強檢公告。

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