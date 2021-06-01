生活緊張、急促、繁忙，要透點氣真是不易！日間要耐心處理工作上各種細節，晚上要細心照顧家中各人，還要應付面面俱到的節奏，所以稍一遇到不合理的事，便很容易上火、生氣。默默工作的肝臟，要好好運作便更不容易了！它不單幫助消化代謝食物，還肩負起緩解情緒。所謂生氣傷肝，憤怒不滿情緒會對肝臟造成損傷！要維護好肝臟，便需要借外力的幫助！NEW NORDIC 護肝片是一款值得信任的口服保健品。第一，護肝片只有優質草本及膽鹼，不含任何藥物和激素，對身體不會有任何副作用。第二，護肝片中的奶薊為80%標準萃取比率的奶薊素，也就是說，一片護肝片內含250毫克奶薊原料，其中有200毫克奶薊素。奶薊素是真正護肝保肝的草本有效成分。同樣採用奶薊的同類產品，如果只是有相同含量的奶薊原料，沒有80%如此高的奶薊素比例，效果會很不一樣。NEW NORDIC產品在選材時只挑選優質的，不會因為成本而讓步。第三，除了奶薊，還有朝鮮薊、薑黃等護肝草本，三種草本共同作用才是最佳配方。第四，護肝片內的膽鹼更是不可缺少的成分，它可以促進脂肪的新陳代謝（歐洲食品管理局認可 EFSA Journal 2011;9(4):2056）。但是話說回來，哪怕有NEW NORDIC護肝片傍身，心態調整也是不能忽視的。朋友聚會，舉杯點到即止，也一樣能表現朋友情誼。同事、家人間相處，盡可能往善意的方向上想，對生活要保持感恩的心態，這樣生活會快樂很多。NEW NORDIC護肝片已經在全球銷售十多年，這款產品在瑞典生產，現代化工廠是經過GMP和FDA認證。有華人消費者反饋，吃了NEW NORDIC護肝片後，肝內的脂肪消失了。這不能說明產品有類似藥物的效果，但是護肝功能是一定有的。肝臟能一直默默地、穩穩的工作，這便是最好的身體代謝狀態。歡迎大家搜索NEW NORDIC來關注NEW NORDIC的Facebook和IG，隨時來聯繫。