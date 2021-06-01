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澳門：港連續14日無本地確診 可有條件通關

2021-06-01 列印
　　本港疫情緩和，變相有更多空間與其他地方商討恢復通關的可能性。澳門政府表示，一直與香港緊密溝通，若本港連續十四天沒有新增本地確診個案，就有條件實施免除隔離的入境安排。澳門社會文化司司長歐陽瑜說，若澳門出現一宗本土感染個案，就會啟動分區熔斷機制，若個案達到十宗，就會全面熔斷；香港目前屬中風險地區，兩地會保持溝通，互相了解疫情防控進展，以恢復通關。澳門目前錄得五十一宗新冠肺炎確診病例，已為逾十萬名市民接種約十七萬劑新冠疫苗，其中約六萬四千人完成接種兩劑疫苗。

　　當地近日發現類似印度流行的變種病毒輸入個案，昨日起所有在醫院內發燒的病人，都要進行病毒篩查。



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