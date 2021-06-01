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偷銅賊鋸喉 唐樓慘遭斷水

2021-06-01 列印
■現場為青山道三百八十一號一幢八層高唐樓，八條食水管遭偷銅賊鋸斷。
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　　賊人鋸斷大廈水管為偷銅，連累居民停水供應。長沙灣一幢唐樓多戶居民，昨午發現單位沒有水供應，到天井查看時，驚見約八條食水管遭偷銅賊鋸斷取走，於是報警。大廈因而要暫停供水待維修，居民大感不便。

　　現場為青山道三百八十一號一幢八層高唐樓，近期正進行翻新工程。昨早十一時許，有居民發現沒有食水供應，了解後發現部份住戶仍有水供應，遂到天井查看水掣，赫然發現多個單位的食水管遭人鋸走，疑偷銅賊所為報警。



　　警員到場證實有八條水管，每條長約六米遭人鋸走，案件列爆竊，暫無人被捕。

　　由於食水控制出現問題，全幢樓宇要暫停供水，以待維修後才能重新供水，令居民在炎熱天氣下無水使用叫苦連天。有大廈居民稱，居住幾十年，首次發生鋸水管偷銅事件，希望水務署協助盡快接駁水管解水困。

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