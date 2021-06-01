偷銅賊鋸喉 唐樓慘遭斷水

現場為青山道三百八十一號一幢八層高唐樓，近期正進行翻新工程。昨早十一時許，有居民發現沒有食水供應，了解後發現部份住戶仍有水供應，遂到天井查看水掣，赫然發現多個單位的食水管遭人鋸走，疑偷銅賊所為報警。
警員到場證實有八條水管，每條長約六米遭人鋸走，案件列爆竊，暫無人被捕。
由於食水控制出現問題，全幢樓宇要暫停供水，以待維修後才能重新供水，令居民在炎熱天氣下無水使用叫苦連天。有大廈居民稱，居住幾十年，首次發生鋸水管偷銅事件，希望水務署協助盡快接駁水管解水困。
傳染病專家警告，本港無可避免要面對第五波新冠疫情，但本港的疫苗接種率僅為兩成一。港府昨天旗幟鮮明地「谷針」，推出「全城起動，快打疫苗」運動，由公務員和公營機構人員「打頭陣」，打一針即享一天假期，打第二...
2021-06-01
中國第七次全國人口普查數據顯示，出生增長率在放緩。為應對人口老化問題，中共中央政治局召開會議，指將進一步優化生育政策，實施一對夫妻可以生育三名子女的政策及配套支持措施。 會議指出，積極應對人口老齡化...
2021-06-01
丹麥和歐洲多個媒體報道指，美國國家安全局（NSA）二○一二到二○一四年間利用丹麥的網絡電纜暗中監控包括德國總理默克爾在內的歐洲多國政要，取得這些人的短訊內容、通話記錄和上網記錄。美國國家安全局和丹麥國防情報局都拒絕置評，瑞典國防部長要求取得更多資料，挪威亦稱會嚴肅看待事件。 丹麥電台（Danmarks Radio）表示，報道來自九個不同的消息來源，全都是能取得丹麥國防情報局（FE）機密的人，內容也另獲其他消息人士證實。 報道更指，FE在一份代號名為「香蒲行動」的機密內部工作群組報告中，詳細交代美國蒐集情報一事，並於二○一五年五月呈交FE管理高層。 丹麥國防部並未作出回應。暫...
2021-06-01
大埔比華利山別墅地理位置優越，依山而建，自成一隅，私隱度高，為城中名人擇居之地，今次走訪4房1套洋房，實用面積2075方呎，一屋雅雅裝潢，並設有花園及天台，戶外空間多多，並可飽覽吐露港，令人心身放鬆。...
2021-06-01
中央政治局昨天召開會議，提出優化生育政策，實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施，包括降低家庭教育開支，加強稅收、住房等支持政策。會議還提出，穩妥實施漸進式延遲法定退休年齡。受相關消息刺激，A...
2021-06-01
中岸水手中鋒麥西蒙今季老而彌堅，在澳職攻入十球，他矢言要在今晚聯賽領軍主場擊敗包尾大幡紐卡素噴射機，務求提早一輪鎖定季後賽席位，並於季內完成為球會出賽二百次的里程碑，一於支持主勝。 （香港時間今午5:05開賽） 三十五歲的麥西蒙暫以十個入球和三次助攻成水手首席射手，領軍今輪前以三十九分排澳職第三，餘下兩輪多拿一分已可確保前六名季後賽席位。 衝擊第二百場里程 而麥西蒙各戰線累積為水手上陣一百九十六場，差四場便可達二百仗的里程碑，他豪言：「我要在今季完成披甲二百場的壯舉！」為球隊和個人紀錄，今仗他必領軍撕破噴射機防線。包尾大幡噴射機已連續十四輪聯賽不勝，錄得三和十一負的劣績，狀...
2021-06-01
不知道大家有多注重牙齒健康呢？會否擔心自己會有蛀牙問題？ 近日有兩位來自台灣的小朋友「諾樂兄妹」。竟因為擔心爸爸偷吃糖果會蛀牙而變笨，激動到痛哭起來。
2021-05-28
68歲嘅曾志偉今年初強勢回歸TVB做副總經理兼行政委員會特別顧問，奉命掌管及改革Out晒嘅綜藝節目。志偉「收復失地」3個月，「死敵」余詠珊何哲圖夫婦敗走，正當大家以為「有線幫」冇得留低時，余詠珊昔日愛...
2021-06-01
本港鄰近地區的新冠疫情接連反彈，顯示病毒防不勝防，香港緊守外防病毒的戰線，但並非長久之計，只有盡快提高公眾的疫苗接種率，才可以減少新一波疫情到來的損害。昨天港府旗幟鮮明地「谷針」，表明立場，若疫情捲土重來，將區分打了針者和未打針者，後一類將無可避免要接受各項防疫限制。未打針的市民，是時候去打針。 港府的最新立場，表達了一個明確的信息，就是抵抗疫情，人人有責，具體的要求，是適合打針的人都應去打針，務求在短時間內推高整體的疫苗接種率，達至七成或以上，建立起群體免疫力。若市民願意履行這個抗疫責任，應獲獎勵，如享有僱主疫苗假，獲食肆給予額外折扣，取得消費優惠，甚至參加各式各樣的大抽...
2021-06-01
隨香港的新冠疫情逐漸緩和，馬會早前開始逐漸放寬在早前疫情最嚴峻時間的一系列限制，例如所有騎師與練馬師，現時都獲准外出用膳。另外由兩個星期之前開始，馬主更可恢復入馬房探班，不過入倉前必須事先向練馬師預約，探馬時間為下午三時至五時，探馬時間最多三十分鐘，而馬主可以帶一位來賓同行。 但馬會為怕人數太多，暫限制在同一時間內，一個馬房不可以有超過八位馬主和來賓在場，另外他們由步入保安接待處及至離開馬房時，均要有馬房的工作人員陪同。 馬場浮世繪
2021-06-01