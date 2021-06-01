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退休水警遭斬傷 車牌甩罩拘三男

2021-06-01 列印
　　八鄉上輋村上周六姓趙（六十三歲）村民，在住所附近遭四名冷血刀手分持刀棍斬傷案，傷者目前情況穩定。警方翻查「天眼」，憑兇徒登上的賊車逃走期間，遮着車牌的口罩脫落露行蹤，上周六警方在沙田尋獲賊車，翌日在沙田及將軍澳區拘捕三名（三十六至五十二歲）涉案男子，兇徒動機警方仍調查中。據悉，傷者為退休水警，其妻子懷疑案件涉早前曾投訴村內套丁及路權有關。



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