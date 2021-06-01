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土力處機械狗 視察高風險環境

2021-06-01 列印
■機械狗可代替工程人員到較高風險環境進行視察。
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　　土力工程處近年着力研究及發展多項創新科技，加強應變能力，包括去年斥資約八十萬元率先引進兩台四足機械狗，配備不同收集數據的器材，代替工程人員到較高風險的環境進行視察及收集資料，如剛發生山泥傾瀉的事故現場，迅速將資料送予處方作出應對。土力工程處處長張偉文指機械狗現時已可辨認超過二千種物件。

　　機械狗可裝配不同收集數據的器材和裝備，到高風險的環境，快速進行數碼測繪，以收集數據製作三維數碼地形模型。處方正測試機械狗的活動能力，協助在山泥傾瀉現場快速收集數據，以評估風險。



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