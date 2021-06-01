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彈票購車兼入油「走數」 涉款58萬拘六人

2021-06-01 列印
　　警方搗破以空頭支票買二手車詐騙的「呃車黨」。今年四月至上月二十六日，全港發生多宗停車場泊車及油站入油後不付款離去案件，警方尋獲車主後，他們紛紛表示早前已將車轉售。警方順藤摸瓜追查後，揭發四至五月間發生至少十宗二手車詐騙案，共涉十三輛汽車，疑屬同一幫人所為。騙徒主要經網上平台聯絡賣家後，利用他人身份證及空頭支票騙得車輛，再將之轉售圖利，共涉款五十八萬元。

　　警方調查後上月二十八日的一連三天，先後拘捕五男一女（二十一至三十八歲），涉嫌串謀詐騙、盜竊及不付款而離去等罪，並起回十輛失車。



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