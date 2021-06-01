  • 2021年6月1日 星期二
  • 27º
  • 92%
熱門： 疫苗抽獎賞你遊香港居屋胡雅文

日報新聞 > 港聞

退選港姐遇劫　警拘四人包括主謀

2021-06-01 列印
　　一八年退選港姐林昕雨（二十七歲），上月在灣仔遇劫受傷案，警方重案組深入調查後，上周四分別在沙頭角、天水圍及東涌，拘捕涉案三名巴基斯坦裔男子及一名疑是主謀的本地女子（十九至三十二歲），當中被捕兩名巴漢及一名女子，調查後分別暫被控以一項行劫罪及串謀行劫罪名，案件已於上周六在觀塘裁判法院提堂，餘下一名被捕巴漢已准保釋候查。案發上月七日凌晨零時許，林女途經馬師道近軒尼詩道，遭三名南亞漢毆劫，掠走鑽石手鏈、鑽戒、名牌手袋及現金等財物總值逾十五萬元。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd