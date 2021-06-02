商場萬元現金券 Staycation半價 商界勁推打針獎賞 銀行送免找數卡

打針打得快，「疫苗福利」等你享用。商界響應政府「全城起動，快打疫苗」運動，紛紛提供誘因，五花八門，務求市民早日接種新冠疫苗。太古地產舉辦幸運大抽獎，打了針市民有機會獲得一萬元商場現金券，名額五百個。建設銀行（亞洲）為客戶舉辦大抽獎，頭獎是十二萬八千元的信用卡免找數簽帳額。鷹君集團旗下酒店則提供三千晚住房及餐飲半價優惠，先到先得。太古地產公佈，為響應政府的疫苗接種推廣，將投放八百萬港元鼓勵市民及員工打針。集團將舉辦幸運大抽獎，提供五百份獎品予打了針的香港居民身份證持有人，每名幸運兒可獲得一萬元商場現金券，於太古廣場、太古城中心或東薈城名店倉使用。參與抽獎者須於今年八月底前完成接種兩劑疫苗，商場現金券則可於發出後一年內使用，抽獎詳情稍後公佈。太古員工免費驗身已打針的太古地產香港員工除可享一天特別假期外，更可獲發二千元商場現金券，並可選用免費的疫苗接種前身體檢查。太古酒店員工亦有機會參加大抽獎，贏取高達一萬元的旅遊獎賞、「宅度假」套票等豐富獎品。建設銀行（亞洲）將為已打針的客戶舉辦大抽獎，得獎名額逾五百個，頭獎得獎者可獲十二萬八千元信用卡免找數簽賬額，預計於本月下旬起登記。鷹君集團旗下的朗廷酒店、康得思酒店及逸東酒店亦派「福利」，由即日起至八月三十一日，提供共三千晚酒店房間及住宿餐飲的半價優惠，予已打針的香港居民，先到先得。香港迪士尼樂園表示，即日起至本月二十八日期間，所有醫院管理局員工及已打第一針的市民，於網上登記成為會員後，可於樂園內的指定商品店舖免費領取價值約二百五十元的禮品包一個。每日有過千份名額，換完即止。對於政府為公務員提供疫苗假，總商會宣佈所有員工都可就每劑疫苗申請一天疫苗假。香港會計師公會亦鼓勵會計界採取相關政策，公會自上月初起已為內部員工提供最多兩天的有薪疫苗假。恒基兆業地產亦指，已打針的員工可享有四天有薪假期。國泰聘副機師 須接種疫苗打針除了有機會贏取獎賞，更可能成為日後求職要求。國泰航空近期重新招聘副機師及二副機師，只供香港永久居民申請，而應徵者不但須達到相應飛行資歷，亦須已經接種兩劑新冠疫苗。國泰表示，目前客運服務未有實質增長的跡象，是次招聘是規劃未來人手。另一方面，相對香港密鑼緊鼓「谷針」，澳門特首賀一誠表明，澳門特區政府並無參考香港推出鼓勵打針的措施，希望市民是自願接種，強調接種疫苗比例愈高，保護愈好。目前澳門新冠疫苗接種率為一成六。他重申，當香港連續十四天「清零」，澳港兩地才具備條件討論通關的安排。