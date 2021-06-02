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梁卓偉倡「豁免檢疫者」機場驗血清抗體

2021-06-02 列印
　　政府批准已接種新冠疫苗的金融機構高層，可申請豁免抵港檢疫的安排。政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉指出，獲豁免檢疫者，除了要接種兩劑疫苗滿十四天和接受病毒檢測外，應該在抵港之後接受血清抗體測試。他說，在機場做血清測試不會有難度，建議先為有關人士透過抽血方式檢驗抗體，直至政府找到較準確的快速檢驗抗體方式。

　　梁又指出，已打疫苗者仍有可能受感染，建議政府加入檢驗抗體，將來可把計劃擴大至其他行業；若在試行期間覺得不安全，可以再加入七日家居監察，相信能夠便利公務人士。



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