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退休經紀游水失蹤 龜背灣尋獲遺體

2021-06-02 列印
退休經紀游水失蹤 龜背灣尋獲遺體
■搜救人員通宵搜索至昨傍晚尋回死者遺體。圖為死者李浚鳴。
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　　一名退休地產經紀，前午獨自到港島龜背灣游泳至晚上未歸家失蹤。家人報警後，警方在沙灘尋獲其物品，搜救人員通宵搜索至昨傍晚尋回死者遺體，不排除他游出防鯊網外出事。事主李浚鳴（六十六歲），與妻子及兒子住北角。據悉，李為退休地產經紀，不時行山及游泳鍛煉身體，喜歡前往龜背灣暢泳。前午二時，李獨自前往龜背灣暢泳，疫情下該沙灘救生員服務暫停。

　　前晚十時，家人仍未見他歸家，擔心他遇意外報警，警員在沙灘上尋獲事主的物品，但人影杳然。政府飛行服務隊直升機、消防員及水警輪通宵海空搜救，至昨早消防員擴大搜索範圍，包括防鯊網外圍一帶，並用水上電單及橡皮艇搜索，蛙人亦在浮台附近落水尋找。至傍晚六時許，在離岸一百米，發現李海面漂浮，撈起後證實死亡，初步調查後不排除他游出防鯊網外時突遇溺，真正死因有待剖屍確定。



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